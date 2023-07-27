نيجيريا ترفع سعر البيع الرسمي لخام النفط في أغسطس

رفعت شركة النفط الحكومية في نيجيريا اليوم الخميس سعر البيع الرسمي لخام بوني الخفيف لشهر أغسطس/ آب إلى مستوى يزيد 38 سنتا عن سعر برميل النفط من خام برنت المؤرخ، صعودا من خصم بواقع 17 سنتا للبرميل في الشهر السابق.

كما رفعت سعر البيع الرسمي لخام كوا إيبوي إلى علاوة 75 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ مقابل خصم بسنتين في يوليو/ تموز.

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وتراجعت أسعار النفط حوالي 1% يوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات تراجعا أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 0.25 % وفقا لـ"رويترز".

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.9 %إلى 82.92 دولار للبرميل عند التسوية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط

الأميركي 78.78 دولار للبرميل، بانخفاض 85 سنتا أو 1.1 %.

وهبط كلا الخامين أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة بعدما سجلا أعلى مستوياتهما منذ ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء.

ويزيد رفع أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، وهو ما قد يتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.

