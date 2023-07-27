"الطاقة الدولية": الاستهلاك العالمي للفحم في 2023 سيبقى قرب مستوى تاريخي
أشارت إلى ارتفاع استهلاك الفحم العالمي لمستوى تاريخي في 2022
أفادت وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك الفحم العالمي ارتفع إلى مستوى تاريخي جديد في 2022 وسيبقى بالقرب من هذا المستوى هذا العام.
وأوضحت الوكالة أن النمو القوي للطلب على الفحم في آسيا تفوّق على الانخفاضات في الولايات المتحدة وأوروبا.
جدير بالذكر أن تقريرا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، أشار إلى أن الاستهلاك العالمي للفحم يرتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في العام 2022، وسيظل عند مستويات مماثلة في السنوات القليلة المقبلة إذا لم يتم بذل جهود أقوى للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
أدى ارتفاع أسعار الغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تبعه من اضطرابات في الإمداد، إلى تحول بعض البلدان إلى الفحم الأرخص نسبيًا هذا العام.
وأدت موجات الحر والجفاف في بعض المناطق أيضًا إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وخفض الطاقة الكهرومائية، بينما كان التوليد النووي أيضًا ضعيفًا للغاية، خاصة في أوروبا، حيث اضطرت فرنسا إلى إغلاق المفاعلات النووية للصيانة.
يتوقع التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية أن يرتفع استخدام الفحم العالمي بنسبة 1.2٪ هذا العام، متجاوزًا 8 مليارات طن في عام واحد للمرة الأولى، وهو رقم قياسي سابق تم تسجيله في العام 2013.
كما من المتوقع أن يظل استهلاك الفحم ثابتًا عند هذا المستوى حتى العام 2025، حيث يقابل الانخفاض في الأسواق الناضجة استمرار الطلب القوي في الاقتصادات الآسيوية الناشئة.
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