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حقل نفطي
حقل نفطي
نفط وغاز

رئيس أوغندا يدعو الشركات الروسية للمشاركة في التنقيب عن النفط شرقي إفريقيا

دعا إلى التعاون في تصنيع الأقمار الصناعية والأسمدة

دبي - العربية.نت
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دعا الرئيس الأوغندي يويري كاغوتا موسيفيني، شركات الطاقة الروسية للمشاركة في استكشاف وتطوير حقول النفط شرقي إفريقيا.

وقال موسيفيني خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نحن نقدم مجالات جديدة للتعاون في مجال التكرير والتنمية لحقول النفط، ونريد التصدير إلى سوق شرق إفريقيا".

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وشدد على أن "الشركات الروسية يمكنها أيضا المشاركة في التنقيب بحثا عن المزيد من النفط".

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وأعرب عن رغبة أوغندا بالتعاون مع روسيا في قطاع الفضاء أيضا، بما في ذلك الأقمار الصناعية، قائلا: "سنكون سعداء إذا عملت روسيا معنا على تصنيع قمر صناعي".

وفي مجال الأسمدة، قال: "لدينا أيضا الأسمدة، أود أن أدعو الشركات الروسية، إذا استطاعت، للمشاركة في هذه المشاريع".

كما أعرب رئيس أوغندا خلال الاجتماع مع نظيره الروسي، عن امتنانه للفرص المتاحة للطلاب الأوغنديين لتلقي التعليم في روسيا.

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