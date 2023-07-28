"البترول الوطنية" الكويتية: حريق محدود بمصفاة ميناء الأحمدي

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية على منصة إكس اليوم الجمعة، إن رجال الإطفاء يتعاملون مع حريق اندلع في أحد خطوط مصفاة ميناء الأحمدي النفطية.

كانت شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية حققت أعلى أرباح في تاريخها وبلغت 1.016 مليار دينار (3.31 مليار دولار) في السنة المالية 2022-2023، بزيادة 198% عن السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس الماضي.

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وقالت الرئيس التنفيذي للشركة وضحة الخطيب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن أرباح الشركة شهدت في السنة المالية المذكورة زيادة قدرها 675 مليون دينار (نحو 2.2 مليار دولار) وبزيادة نسبتها 198% مقارنة بأرباح الشركة في السنة المالية السابقة لها والتي بلغت 341.380 مليون دينار (نحو 1.11 مليار دولار).

وعزت الخطيب الزيادة الكبيرة في الأرباح إلى عدة عوامل في مقدمتها ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية وتطور أداء الشركة التشغيلي كما ونوعا وخصوصا بعد التشغيل الكامل والناجح لمشروع الوقود البيئي في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله.