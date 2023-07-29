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منصات نفط (iStock)
منصة لإنتاج النفط
أسعار النفط

النفط يسجل مكاسب للأسبوع الخامس وسط مؤشرات على شح الإمدادات

الشهية للمخاطرة في الأسواق المالية زادت بفعل توقعات متزايدة باقتراب نهاية دورة التشديد النقدي

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار النفط في ختام التعاملات جلسة الجمعة وسجلت مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط تفاؤل بين المستثمرين باستمرار ارتفاع الأسعار بفضل تعافي الطلب وتخفيضات الإمدادات.

وزادت الشهية للمخاطرة في الأسواق المالية بصفة عامة بفعل توقعات متزايدة باقتراب بنوك مركزية كبيرة مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التشديد النقدي، وهو ما عزز التوقعات للنمو العالمي والطلب على الطاقة.

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وارتفع خاما القياس حوالي 5% هذا الأسبوع مدعومين بتخفيضات الإمدادات التي أعلنها تحالف "أوبك+" في وقت سابق من الشهر الجاري. ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب بنسبة 13% خلال الشهر.

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وارتفع مزيج برنت 75 سنتا إلى 84.99 دولار للبرميل عند الإغلاق أمس الجمعة بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا إلى 80.58 دولار للبرميل.

وزادت التوقعات بنمو الطلب أمس الخميس بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثاني بمعدل 2.4% وهو ما تجاوز التوقعات ويدعم وجهة نظر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القائلة بأن الاقتصاد قادر على تحقيق ما يسمى "الهبوط الهادئ".

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