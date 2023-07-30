ارتفاع إنتاج الكويت من النفط إلى 2.8 مليون يومياً العام الماضي

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، اليوم الأحد، إن الكويت رفعت طاقتها الإنتاجية من النفط الخام 200 ألف برميل يوميا السنة المالية الماضية إلى 2.8 مليون برميل.

وأضاف في كلمة بثتها المؤسسة الكويتية على قناتها على موقع "يوتيوب" أن الأرباح المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة تجاوزت 2.6 مليار دينار (8.48 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار، وهذه أعلى أرباح صافية حققتها خلال العشر سنوات الماضية".

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وأوضح أن شركة نفط الكويت التابعة للمؤسسة حفرت أول بئر استكشافية بحرية خلال السنة الماضية، وهي الأولى في تاريخها بعد نحو 80 عاما من استخراج النفط من الحقول البرية وفقا لـ"رويترز".

وأضاف أن الطاقة التكريرية للكويت قفزت 50% خلال السنة ذاتها من 800 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون ونعمل على زيادتها إلى 1.4 مليون يوميا عند التشغيل الكامل لمصفاة الزور خلال هذا الربع من العام المالي".

وتوقع التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الدقم المشتركة في سلطنة عمان بنهاية هذا العام، لترتفع الطاقة التكريرية للكويت من مشروعاتها المشتركة في كل من عُمان وإيطاليا وفيتنام إلى 600 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي.

وذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) حققت أكثر من مليار دولار أرباحا صافية في السنة المالية الماضية.