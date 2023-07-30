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نفط وغاز

استكمال مناقشات حقول النفط المشتركة بين الكويت والعراق في سبتمبر

وزير خارجية الكويت: هناك "توافق كامل" مع العراق لإنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

دبي - العربية.نت
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قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم الأحد، إن فريقا من وزارة النفط الكويتية سيزور بغداد في العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل لاستكمال المناقشات بشأن الحقول النفطية المشتركة مع العراق.

وقال الشيخ سالم في مؤتمر صحافي مشترك من بغداد مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن هناك "توافقا كاملا" على أهمية حل المشكلات العالقة بين البلدين وأهمها ترسيم الحدود.

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كما قال الوزير الكويتي إنه سيجري عقد اجتماع للجنة فنية قانونية في 14 أغسطس/آب في بغداد لاستكمال التشاور مع العراق فيما يخص إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وأضاف الشيخ سالم أنه تم الاتفاق على فتح ملحقية تجارية كويتية في البصرة.

وقال الوزير الكويتي إن المباحثات مع نظيره العراقي شملت أيضا القضايا الإقليمية والدولية المؤثرة بشكل مباشر على أمن المنطقة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تكاتف دول المنطقة لضمان أمنها واستقرارها.

بدوره، قال حسين إنه بحث مع نظيره الكويتي قضية ترسيم الحدود بين البلدين واتفقا على مواصلة النقاشات بشأن تلك القضية، مضيفا أن "الملف النفطي والحقول المشتركة كانوا جزءا من مباحثاتنا" وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

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