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منشأة نفط في سلطنة عمان
منشأة نفطية في سلطنة عمان
أسعار النفط

ارتفاع الأسعار الرسمية لخام النفط العماني إلى 80.54 دولار في سبتمبر

وفق حسابات استندت إلى بيانات من بورصة دبي للطاقة

دبي - العربية.نت
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خلصت حسابات أجرتها "رويترز" استنادا إلى بيانات من بورصة دبي للطاقة إلى أن سعر البيع الرسمي للخام العماني ارتفع 5.76 دولار إلى 80.54 دولار للبرميل في سبتمبر /أيلول.

وسعر البيع الرسمي للخام العماني لشحنات سبتمبر/أيلول هي متوسط التسويات اليومية للخام لعقد شهر أقرب استحقاق عند 08:30 بتوقيت غرينتش طوال شهر يوليو /تموز.

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وبلغ سعر البيع الرسمي لخام دبي، المحدد بالتساوي مع سعر خام عمان في بورصة دبي للطاقة، 80.54 دولار للبرميل أيضا لشهر سبتمبر/أيلول.

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