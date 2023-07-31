أسعار النفط
ارتفاع الأسعار الرسمية لخام النفط العماني إلى 80.54 دولار في سبتمبر
وفق حسابات استندت إلى بيانات من بورصة دبي للطاقة
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خلصت حسابات أجرتها "رويترز" استنادا إلى بيانات من بورصة دبي للطاقة إلى أن سعر البيع الرسمي للخام العماني ارتفع 5.76 دولار إلى 80.54 دولار للبرميل في سبتمبر /أيلول.
وسعر البيع الرسمي للخام العماني لشحنات سبتمبر/أيلول هي متوسط التسويات اليومية للخام لعقد شهر أقرب استحقاق عند 08:30 بتوقيت غرينتش طوال شهر يوليو /تموز.
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وبلغ سعر البيع الرسمي لخام دبي، المحدد بالتساوي مع سعر خام عمان في بورصة دبي للطاقة، 80.54 دولار للبرميل أيضا لشهر سبتمبر/أيلول.
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