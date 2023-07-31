اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نفط وغاز

"غولدمان ساكس": سوق النفط تتجه لتسجيل عجز كبير في المعروض

مع الإبقاء على تقديراته لسعر خام برنت عند 93 دولاراً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عدل "غولدمان ساكس" توقعاته للطلب العالمي على النفط لهذا العام بالرفع، لكن مع الإبقاء على توقعاته لسعر خام برنت على مدى 12 شهراً عند 93 دولاراً للبرميل، إذ عوضت زيادة المخزونات أثر الدعم الذي حصل عليه الطلب من انحسار التشاؤم حيال توقعات النمو.

فقد أشارت تقديرات محللي "غولدمان" إلى قفزة في الطلب العالمي على النفط إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 102.8 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز، ويتوقعون أن تؤدي قوة الطلب إلى عجز أكبر من المتوقع يبلغ 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من هذا العام و0.6 مليون برميل يومياً في 2024.

مادة اعلانية

وكتب المحللون في مذكرة أن تراجع مخاطر الركود وجهد قوي من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة دعم الأسعار يدعمان توقعات "غولدمان" بارتفاع أسعار النفط وتراجع التقلبات، وفق وكالة"رويترز".

النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام طاقة أسعار النفط النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام

واقتربت أسعار النفط، اليوم الاثنين، من أعلى مستوى في ثلاثة شهور وتتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام وسط توقعات بأن تمدد السعودية خفضاً طوعياً للإنتاج في سبتمبر/أيلول وشح الإمدادات العالمية.

وتوقع محللو "غولدمان" استمرار التخفيضات السعودية الإضافية التي تبلغ مليون برميل يومياً خلال سبتمبر/أيلول وتقليصها ​إلى النصف اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحديات كبيرة في طريق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.. ما هي؟ تحديات كبيرة في طريق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط