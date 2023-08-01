زيادة صادرات النفط الكويتي إلى اليابان 21.1% في يونيو الماضي
بلغت 6.89 مليون برميل
أظهرت بيانات حكومية يابانية ارتفاعاً في صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان للمرة السابعة على التوالي في شهر يونيو الماضي بنسبة 21.1%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى 6.89 مليون برميل (230 ألف برميل يومياً).
وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزوّد نفط لليابان صدّرت في يونيو الماضي ما نسبته 10.1% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بـ8.3% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.
وأجري رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا خلال يوليو الماضي زيارة لدول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وشهدت محادثات بشأن تأمين إمدادات نفطية ثابتة إلى اليابان بجانب تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج.
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