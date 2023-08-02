أوبك بلس
استبعاد تغيير سياسة إنتاج النفط باجتماع "أوبك بلس" المقبل
ترجيحات باستمرار مساعي الحفاظ على توازن السوق
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استبعدت مصادر لوكالة رويترز أن تقوم "لجنة أوبك+" الوزارية بتغيير في سياسة إنتاج النفط الحالية وذلك في اجتماعها المقبل يوم الجمعة.
وتجتمع اللجنة الوزارية في مجموعة أوبك بلس بعد غد ومن الممكن أن تدعو اللجنة التي تحمل اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى اجتماع كامل لأوبك+ إذا اقتضى الأمر.
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تستمر "أوبك بلس" في مسعاها للحفاظ على استقرار أسواق النفط في ظل عدم اليقين الذي يكتنف الاقتصاد العالمي.
في أكتوبر 2022، "أوبك بلس" مددت اتفاق خفض إنتاج النفط إلى نهاية 2023.
بدءا من نوفمبر 2022، "أوبك بلس" خفضت إنتاجها 2 مليون برميل يوميا، من مستويات أغسطس 2022 لتصل إلى 41.856 مليون برميل يوميا.
في أبريل 2023، التزمت بعض الدول في "أوبك بلس" بدءا من شهر مايو بخفض قدره 1.66 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023.
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