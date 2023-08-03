السعودية تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي وروسيا تقلل صادراتها لتشمل سبتمبر

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر.

وتابع: "مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر سبتمبر 2023م ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا".

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وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

من جهته قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن روسيا قررت تمديد الخفض التطوعي لصادراتها النفطية لشهر سبتمبر، والخفض سيكون بواقع 300 ألف برميل يومياً.