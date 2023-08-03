انخفاض أسعار النفط عند التسوية رغم التراجع القياسي لمخزونات الخام في أميركا

انخفضت أسعار النفط 2% عند التسوية يوم الأربعاء على الرغم من الانخفاض التاريخي في مخزونات الخام في الولايات المتحدة مع إحجام التجار عن المخاطرة بعد خفض التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية من وكالة تصنيف كبرى.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس إن المخزونات الأميركية من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 17 مليون برميل، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها على الإطلاق.

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ورغم الانخفاض القياسي، تراجعت أسعار النفط الأميركي وسط تراجعات في الأسواق المالية بعد أن خفضت وكالة التصنيف فيتش التصنيف الائتماني الأعلى للحكومة الأميركيةوفق "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.88 دولار، أو 2.3%، عند التسوية إلى 79.49 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.71 دولار، أو 2% إلى 83.20 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بما يزيد على دولار في وقت سابق من الجلسة بدعم من انخفاض المخزونات الذي أظهرته بيانات نشرت الثلاثاء الماضي.

وبدأت مخزونات النفط أيضا في الانخفاض في مناطق أخرى حيث تجاوز الطلب الإمدادات المتاحة، وهو الأمر الذي نجم عن تخفيضات كبيرة في الإنتاج قامت بها السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

كما تتزايد المخاوف من تباطؤ شراء النفط في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، جراء ارتفاع الأسعار.

ويتوقع محللون أن تمدد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر آخر بما يشمل سبتمبر/ أيلول خلال اجتماع مقرر يوم الجمعة.

وقالت ستة مصادر في مجموعة أوبك+ لرويترز إنه من غير المرجح أن تغير المجموعة سياسة إنتاج النفط الحالية خلال اجتماع اللجنة الوزارية يوم الجمعة.