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نوفاك: الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.4 مليون برميل يوميا في 2023

نوفاك: روسيا التزمت كليا بالاتفاق وإنتاج النفط الروسي بلغ 9.5 مليون برميل يوميا

دبي - العربية.نت
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.4 مليون برميل يوميا هذا العام، وإن الطلب القوي يجعل السوق متوازنة.

وذكر بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين من خارجها إن إنتاج بلاده من النفط لا يزال مستقرا عند حوالي 9.5 مليون برميل يوميا، وفق رويترز.

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أكدت لجنة المراقبة الوزارية لمنظمة "أوبك+" خلال اجتماع اليوم الجمعة، على العمل بالاتفاقات المتعلقة بخفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2024، والتي تم التوصل إليها في الاجتماع في 4 يونيو.

وقالت المنظمة في بيان، إن بيانات إنتاج النفط في مايو ويونيو تظهر امتثال الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين من خارجها بوجه عام لاتفاقهم بشأن خفض إنتاج الخام.

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