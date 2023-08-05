إيرادات ليبيا النفطية تسجل 9.5 مليار دولار في 7 أشهر

أظهرت بيانات من مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت، أن الإيرادات النفطية للبلاد بلغت 45.3 مليار دينار (نحو 9.5 مليار دولار) في السبعة أشهر الأولى من عام 2023.

وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن إيرادات ميزانية ليبيا بلغت 62.8 مليار دينار (13.1 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023، بينما بلغ إجمالي الإنفاق 47 مليار دينار.

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ليبيا صاحبة أكبر احتياطي من النفط في إفريقيا، ويتخطى إنتاجها 1,2 مليون برميل يوميا، وفق مؤسسة النفط الوطنية.

وتتكرّر عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا منذ نحو عقد لأسباب مختلفة، سواء احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية وخلافات سياسية.

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.