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إيرادات النفط ليبيا
أحد مواقع إنتاج النفط الليبي
اقتصاد ليبيا

إيرادات ليبيا النفطية تسجل 9.5 مليار دولار في 7 أشهر

ليبيا صاحبة أكبر احتياطي من النفط في إفريقيا

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات من مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت، أن الإيرادات النفطية للبلاد بلغت 45.3 مليار دينار (نحو 9.5 مليار دولار) في السبعة أشهر الأولى من عام 2023.

وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن إيرادات ميزانية ليبيا بلغت 62.8 مليار دينار (13.1 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023، بينما بلغ إجمالي الإنفاق 47 مليار دينار.

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ليبيا صاحبة أكبر احتياطي من النفط في إفريقيا، ويتخطى إنتاجها 1,2 مليون برميل يوميا، وفق مؤسسة النفط الوطنية.

ليبيا تستهدف زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً طاقة اقتصاد ليبيا ليبيا تستهدف زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً

وتتكرّر عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا منذ نحو عقد لأسباب مختلفة، سواء احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية وخلافات سياسية.

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

إيرادات النفط الليبي
إيرادات النفط الليبي
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