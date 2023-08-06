السعودية تتقدم 24 مركزاً في مؤشر تحول الطاقة
بدعم من خططها في مجال الطاقة المتجددة ومبادراتها الخضراء
تقدمت المملكة العربية السعودية 24 مركزاً في مؤشر تحول الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
واحتلت المملكة المرتبة 57 في عام 2023، مقابل المرتبة 81 في عام 2021.
وتصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط، وكانت خططها في مجال الطاقة المتجددة ومبادراتها الخضراء من أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا التقدّم.
المملكة العربية السعودية تتقدم 2️⃣4️⃣ مرتبة في مؤشر تحوّل الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.— Saudi Green Initiative (@Gi_Saudi) August 5, 2023
احتلّت المملكة مركز الصدارة في الشرق الأوسط، وكانت خططها في مجال الطاقة المتجددة ومبادراتها الخضراء من أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا التقدّم.
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منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لبناء مستقبل أكثر استدامة. وجمعت مبادرة السعودية الخضراء، منذ انطلاقها في عام 2021، بين حماية البيئة وتحويل الطاقة وبرامج الاستدامة في المملكة لتحقيق أهدافها الشاملة في تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة، ومكافحة تغير المناخ.
وأطلقت المملكة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مسعىً إقليمي تقوده المملكة للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي. من خلال توسيع التعاون الإقليمي وإنشاء بنية تحتية كفيلة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة، يمكن لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر أن تحقق نجاحاً كبيراً في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.
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