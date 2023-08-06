السعودية تؤمن 41.4% من واردات اليابان النفطية في يونيو

بلغت واردات اليابان النفطيةمن السعودية 28.39 مليون برميل، بمعدل 41.4% من إجمالي الواردات في يونيو 2023،وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

واستوردت من دولة الإمارات العربية المتحدة 25.63 مليون برميل،بما يوازي 37.4% من إجمالي الواردات في شهر يونيو 2023.

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وبلغت واردات اليابان خلال يونيو نحو 68.5 مليون برميل كانت حصة النفط العربي فيها 97.3%، بمعدل 66.7 مليون برميل، مصدرها أربع دول عربية إضافة إلى السعودية وهى الإمارات،والكويت، وقطر، وسلطنة عُمان وفقا لـ"وام".

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بكمية 6.91 مليون برميل (10.1%)، ثم قطر 3.31 مليون برميل (4.8%)، في حين استوردت اليابان من سلطنة عُمان 1.5%، أو أكثر من مليون برميل بقليل.

وجاءت بقية واردات اليابان النفطية من جنوب شرق آسيا (1.2%)، أمريكا الوسطى والجنوبية (0.7%)، والولايات المتحدة الأمريكية (0.4%) ومثلها من بروناي، ومن أوقيانوسيا (0.3%)، ما يظهر ازدياداً قياسياً تاريخياً في اعتماد اليابان على نفط الدول العربية.

وتمثل تلك الأرقام، كميات النفط التي وصلت إلى المصافي والخزانات والمستودعات الموجودة في موانئ اليابان خلال يونيو 2023.