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حقل نفط تابع لشركة أرامكو السعودية (موقع الشركة)
حقل نفط تابع لشركة أرامكو السعودية
أسعار النفط

أسعار النفط تواصل مكاسبها وتحوم عند أعلى مستوى في 4 أشهر

عدة عوامل تدعم الأسعار منها تخفيض إمدادات "أوبك+"

سنغافورة – رويترز
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واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الاثنين، لتلامس أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل/نيسان بعدما تعهدت السعودية وروسيا، وهما من كبار منتجي النفط، بمواصلة خفض الإمدادات لشهر آخر بهدف استمرار موازنة الأسواق العالمية ودعم الأسعار.

وبحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.3% إلى 86.49 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3% إلى 83.05 دولار للبرميل.

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وسجل الخامان مكاسب لسادس أسبوع على التوالي في الأسبوع الماضي، وهي أطول فترة مكاسب منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022.

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وتلقت الأسعار دعما بفضل عدة عوامل في الأسابيع القليلة الماضية، تشمل توقعات بخفض وتيرة رفع الفائدة الأميركية وتخفيض إمدادات "أوبك+" وآمال تحفيز انتعاش الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد تعثر في الربع الثاني.

ومددت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم يوم الخميس تخفيضاتها الطوعية للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر/أيلول، وأشارت إلى أنها قد تمددها مجددا أو تزيد مقدار الخفض. وسيكون إنتاج المملكة في سبتمبر/أيلول نحو 9 ملايين برميل يوميا.

كما قالت روسيا يوم الخميس إنها ستخفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.

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