العراق يعد قانوناً جديداً لمشروعات النفط والغاز

عقدت وزارة النفط العراقية اجتماعا موسعا لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز، فيما أكدت أنه خرج بتوصيات.

وذكرت الوزارة في بيان "أنه انطلاقا من حزمة الاصلاحات التشريعية التي جاء بها المنهاج الحكومي وتحديداً ما جاء في المحور الثالث والعشرون بخصوص إعداد مشروع قانون النفط والغاز واستناداً الى توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للإسراع بإنجاز هذا المشروع وبمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة في هذا المشروع الوطني الاستراتيجي، تم عقد اجتماع بحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء (وزير الخارجية - وزير النفط) ووفد الإقليم و محافظي المحافظات المنتجة للنفط ومستشاري رئيس الوزراء والكادر القيادي في وزارة النفط".

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وأضافت أن الاجتماع تناول التطرق إلى أهمية وأهداف القانون وضرورة إنجازه بأسرع وقت وبمشاركة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط وممثلي مكتب رئيس مجلس الوزراء وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشارت إلى أن "الاجتماع أسفر عن توصيات بتشكيل لجان لمتابعة هذا الموضوع والتنظيم للاجتماعات اللاحقة، وتقديم ورقة عمل من خلال اللجان على أساس الرؤية المقدمة من قبل الوزارة وحكومة إقليم كردستان والمحافظات المنتجة في ضوء المناقشات التي جرت خلال الاجتماع والمناقشات السابقة لدراستها من خلال هذه اللجان وصولاً لإعداد المسودة النهائية لقانون النفط والغاز".