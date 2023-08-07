رئيس "أرامكو": إمدادات أسواق النفط لا تزال كبيرة رغم تخفيضات السعودية التطوعية

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، إن الإمدادات في أسواق النفط لا تزال كبيرة وكافية رغم التخفيضات التطوعية الأخيرة للإنتاج التي اتخذتها السعودية.

وأشار الناصر في تصريحات عقب الكشف عن نتائج "أرامكو" الفصلية، إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على استمرار قوة الطلب العالمي وتزايد نشاط قطاع الطيران.

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وأضاف "الناصر" أن الطلب من الصين أقوى مما كان متوقعا وأنه سيستمر في النمو ودعم انتعاش السوق، مشددا على أهمية زيادة حجم الاستثمارات لحماية أمن الطاقة.