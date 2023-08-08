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نفط أميركا
نفط أميركا (صورة تعبيرية)
نفط وغاز

أميركا تتوقع ارتفاع إنتاجها النفطي إلى 12.76 مليون برميل يوميا في 2023

ليتجاوز أعلى مستوي تاريخي مسجل في عام 2019

نيويورك - رويترز
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توقع تقرير شهري لإدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الثلاثاء أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 850 ألف برميل يوميا إلى 12.76 مليون في 2023.

وأظهرت بيانات الإدارة أن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام 330 ألف برميل يوميا إلى 13.09 مليون في 2024.

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وبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط أعلى مستوى له على الإطلاق في 2019 عند 12.3 مليون برميل يوميا، قبل أن تسحق جائحة "كوفيد-19" الطلب والأسعار وتتضرر أعمال الحفر بسبب ارتفاع التكاليف التي قلصت هوامش الربح ومطالب المستثمرين بالحد من الإنفاق.

تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع المخزونات الأميركية طاقة أسعار النفط تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع المخزونات الأميركية

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الزيادة المتوقعة ترجع لتوقعات بزيادة إنتاجية الآبار وارتفاع أسعار النفط الخام.

وتوقع تقرير الإدارة أن يصل ​​سعر البرميل إلى 86 دولارا في النصف الثاني من 2023، بارتفاع نحو 7 دولارات عن التوقعات السابقة.

تواصل أسعار النفط الخام الارتفاع منذ يونيو/ حزيران، فيما يرجع أساسا إلى تمديد السعودية للتخفيضات الطوعية لإنتاجها من الخام وزيادة الطلب العالمي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة: "نتوقع أن تستمر هذه العوامل في تقليص مخزونات النفط العالمية وتشكل ضغوطا صعودية على أسعار النفط في الأشهر المقبلة".

وقدرت الإدارة أن يواكب ارتفاع إنتاج النفط العالمي في 2024 الطلب على النفط ويضع ضغوطا نزولية على أسعار النفط الخام بدءا من الربع الثاني من العام المقبل.

وتوقعت الإدارة أن يرتفع إجمالي استهلاك الولايات المتحدة من النفط 200 ألف برميل يوميا إلى 20.5 مليون في 2023، فضلا عن 200 ألف برميل أخرى في 2024 إلى 20.7 مليون.

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