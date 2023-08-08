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ترشيد استهلاك الكهرباء
أبراج كهرباء- أرشيفية

باكستان تشتري مزيداً من الكهرباء الإيرانية

لديها اتفاقات قائمة لشراء الكهرباء من طهران

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة المالية الباكستانية في بيان اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستشتري المزيد من الكهرباء من إيران واتخذ القرار عبر لجنة التنسيق الاقتصادي برئاسة وزير المالية إسحق دار.

ولدى باكستان المتعطشة للطاقة اتفاقات قائمة لشراء الكهرباء من طهران لتزويد مناطقها الحدودية خاصة من أجل مشاريع التنمية المدعومة من الصين في ميناء جوادر.

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وجاء الاقتراح بشراء المزيد من الكهرباء من طهران بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لإسلام آباد، ولم تذكر وزارة المالية تفاصيل حول حجم أو شروط وأحكام عمليات الشراء الجديدة وفقا لـ"رويترز".

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