"أكوا باور" السعودية تعلن تركيب أكبر توربين رياح بآسيا الوسطى في أوزبكستان

أعلنت شركة "أكوا باور" عن تركيب توربين رياح تبلغ طاقته الإنتاجية 6.5 ميغاوات في أوزبكستان.

وقالت الشركة إن هذا التوربين يعد الأكبر من نوعه في آسيا الوسطى.

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وذكرت الشركة أن هذا هو أول توربين في مشروع محطة باش لطاقة الرياح، البالغة قدرتها 500 ميغاوات، والكائنة في بخارى بأوزبكستان.

وتتضمن محفظة مشروعات "أكوا باور" بأوزبكستان 10مشروعات بقيمة تبلغ 7.5 مليار دولار.