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منصة نفط بحرية (iStock)
منصة نفط بحرية (iStock)
أسعار النفط

أسعار النفط تهبط بفعل بيانات صينية تذكي مخاوف حيال الطلب

تراجع العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا

طوكيو – رويترز
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، إذ زادت المخاوف حيال تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام، بعد بيانات تجارة سلبية، مما يطغى على المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي في ظل تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 86 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش.

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وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض 19 سنتا أو 0.2%.

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كان العقدان قد زادا بما يقرب من دولار في الجلسة السابقة.

وقال كبير المحللين لدى سانوارد تريدينج، تشيوكي تشين: "أسعار النفط تجد صعوبة في تحقيق المزيد من الارتفاع بسبب المخاوف المستمرة بشأن بطء انتعاش الاقتصاد الصيني والطلب على الوقود".

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