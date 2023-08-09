اقتصاد العراق
العراق يحدد سعر بيع خام البصرة لأوروبا بخصم 2.05 دولار للبرميل عن أسعار برنت
الأسعار ستطبق في سبتمبر 2023
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قالت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في سبتمبر/أيلول لآسيا بعلاوة 1.40 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.
وذكرت الشركة أن العراق حدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في سبتمبر/أيلول لأوروبا بخصم 2.05 دولار للبرميل مقابل برنت المؤرخ.
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وحدد العراق أيضا سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في سبتمبر/ أيلول للأميركتين الشمالية والجنوبية بخصم 0.55 دولار للبرميل، مقابل خام أرغوس عالي الكبريت، وفق ما نقلته "رويترز".
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