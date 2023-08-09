الغاز الطبيعي الأوروبي يقفز فوق 40 يورو للمرة الأولى منذ يونيو

قفز سعر الغاز الطبيعي الأوروبي فوق 40 يورو للمرة الأولى منذ يونيو، إذ يأتي ذلك وسط احتمال إضراب العمال في بعض المنشآت في أستراليا.

وارتفعت العقود الآجلة المعيارية بنسبة 40%، وهي أعلى نسبة منذ مارس 2022.

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يشار إلى أن العمال في كل من منشآت "شيفرون كورب" و" Woodside Energy Group" في أستراليا قاموا بالتصويت على الإضراب والذي من المحتمل أن يؤثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال.