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أسعار الغاز

الغاز الطبيعي الأوروبي يقفز فوق 40 يورو للمرة الأولى منذ يونيو

العقود الآجلة المعيارية ارتفعت بنسبة 40%

دبي - العربية.نت
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قفز سعر الغاز الطبيعي الأوروبي فوق 40 يورو للمرة الأولى منذ يونيو، إذ يأتي ذلك وسط احتمال إضراب العمال في بعض المنشآت في أستراليا.

وارتفعت العقود الآجلة المعيارية بنسبة 40%، وهي أعلى نسبة منذ مارس 2022.

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يشار إلى أن العمال في كل من منشآت "شيفرون كورب" و" Woodside Energy Group" في أستراليا قاموا بالتصويت على الإضراب والذي من المحتمل أن يؤثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

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