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جبال الأطلس (istock)
جبال الأطلس في المغرب
اقتصاد المغرب

المغرب يطلب عروضا لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 400 ميغاواط في جبال أطلس

مصادر الطاقة المتجددة تمثل 18% من إجمالي إنتاج الكهرباء في المغرب

الرباط - رويترز
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أطلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) اليوم الأربعاء طلب عروض أولي لاختيار الشركات المؤهلة لبناء محطة للطاقة الشمسية في جبال أطلس.

وطلبت "مازن" من المطورين تقديم مستندات التأهيل المسبق بحلول 20 أكتوبر/ تشرين الأول لتمويل وبناء وتشغيل محطة نور ميدلت 3 بقدرة p400 ميغاواط تعمل بتكنولوجيا كهروضوئية.

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وفي عام 2019 فاز تحالف بقيادة "إي.دي.إف" بعطاء لبناء المرحلة الأولى من المشروع، "نور ميدلت 1"، وهي محطة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط تم تصميمها لتجمع بين تقنيات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

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ولم تكتمل بعد المرحلة الأولى من هذا المشروع رغم مرور أربع سنوات، وتقول مصادر إن من أسباب ذلك خلافات حول تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة.

وأعلنت "مازن" الشهر الماضي أن ستة تحالفات من الشركات تأهلت للمنافسة على بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 400 ميغاواط في جبال أطلس يطلق عليها اسم "نور ميدلت 2"، وهي محطة ذات طاقة تخزينية تدوم ساعتين.

وفي عام 2022، مثلت مصادر الطاقة المتجددة 18% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، بينما شكل الفحم باقي النسبة المئوية.

وتمثل الطاقة المتجددة حاليا 40% من القدرة الفعلية في البلاد، ويخطط المغرب لزيادة هذه النسبة إلى 52% بحلول عام 2030.

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