دولة عربية تعلن انقطاعا تاما للكهرباء في كافة المدن

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم الأربعاء إن التيار الكهربائي سيعود بعد الانتهاء من تجارب فنية لإحدى الدوائر الجديدة في جنوب طرابلس بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية.

ونقل تلفزيون (المسار) الليبي في وقت سابق اليوم عن مسؤول بالشركة العامة للكهرباء، لم يذكر اسمه، القول إن انقطاعا تاما للكهرباء وقع في كافة مدن البلاد، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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وتعاني عدة دول عربية منها مصر ولبنان من تخفيف الأحمال عبر قطع الكهرباء لمدد محددة، بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء، فيما تعتبر ليبيا صاحبة أكبر احتياطي من النفط في إفريقيا، ويتخطى إنتاجها 1.2 مليون برميل يوميا، وفق مؤسسة النفط الوطنية.

وتتكرّر عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا منذ نحو عقد لأسباب مختلفة، سواء احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية وخلافات سياسية.

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.