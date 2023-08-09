نفط وغاز
معهد البترول الأميركي يسجل زيادة في مخزونات الخام
انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير
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نقلت مصادر بالسوق عن أرقام من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وقالت المصادر التي تحدثت، مساء أمس الثلاثاء، شريطة عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الربع من أغسطس/آب، حسب "رويترز".
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وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 400 ألف برميل، فيما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 2.1 مليون برميل. ولم يتسن الحصول على تعليق من المعهد.
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