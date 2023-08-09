إيران سترفع إنتاجها من النفط 250 ألف برميل يوميا

قال محسن خجسته مهر العضو المنتدب للشركة الوطنية الإيرانية للنفط قوله إن إيران ستنتج 250 ألف برميل يوميا إضافية من النفط بنهاية الصيف.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن مهر قوله أن "إنتاج إيران من النفط سيبلغ 3.5 مليون برميل يوميا في نهاية الصيف" وفق لـ"رويترز".

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وفي 18 يونيو الماضي قالت شركات استشارية وبيانات شحن ومصدر مطلع، إن صادرات إيران وإنتاجها من النفط الخام سجلت مستويات مرتفعة جديدة في 2023 رغم العقوبات الأميركية، وهو ما أضاف للإمدادات العالمية في وقت تقلص فيه دول أخرى إنتاجها.

وصادرات طهران من النفط محدودة منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 من اتفاق نووي موقع عام 2015 وأعاد فرض عقوبات عليها بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية وعوائدها لدى الحكومة الإيرانية.

وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت الصادرات خلال ولاية الرئيس جو بايدن الذي خلف ترمب في الرئاسة.

وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران لتفصيل خطوات من شأنها الحد من البرنامج النووي.

وأظهرت بيانات "كبلر"، وهي شركة مزودة لبيانات تدفق شحنات النفط، أن صادرات النفط الخام الإيرانية تجاوزت 1.5 مليون برميل يومياً في مايو/أيار وهو أعلى مستوى شهري منذ 2018. وبلغت الصادرات 2.5 مليون برميل يوميا في 2018 قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.