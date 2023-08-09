"أدنوك" ترسي عقداً بـ3.6 مليار دولار لتوسعة البنية التحتية لمعالجة الغاز

أعلنت وحدة الغاز التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أنها أرست عقداً بقيمة 3.6 مليار دولار لتوسعة البنية التحتية لمعالجة الغاز على مشروع مشترك بين شركتي "الإنشاءات البترولية الوطنية" و"تكنيكاس ريونيداس".

كانت "أدنوك للغاز"، قد أعلنت الشهر الماضي، عن ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 1.34 مليار دولار على شركة "بيتروفاك الإمارات" وتحالف شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة "كات" الدولية المحدودة لتوسعة شبكة خطوطها لأنابيب الغاز الطبيعي.

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وزادت "أدنوك" تركيزها على سوق الغاز مع اشتداد المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، إذ تحتاج أوروبا على وجه الخصوص كميات كبيرة للمساعدة في إيجاد بدائل للغاز الذي يأتيها عبر أنابيب من روسيا