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منشأة نفط في سلطنة عمان
منشأة نفط في سلطنة عمان
أسعار النفط

ارتفاع سعر نفط عُمان تسليم أكتوبر المقبل إلى 89.03 دولار للبرميل

ارتفع اليوم بقيمة 1.17 دولار

دبي - العربية.نت
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بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أكتوبر القادم 89 دولارا و3 سنتات للبرميل.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغت قيمته 1.17دولار مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء والبالغ 87.86دولار.

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وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أغسطس الجاري 74.78دولار للبرميل، منخفضًا 16 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر يوليو الماضي وفقا لـ"وكالة الأنباء العمانية".

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وتراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها في عدة أشهر، إذ عزز ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين، المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود.

وهبط خام برنت تسعة سنتات أو 0.1% إلى 87.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش بعدما سجل عند التسوية في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ 27 يناير/كانون الثاني وفقا لـ"رويترز".

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