اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
اقتصاد أوروبا

المفوضية الأوروبية تقر برنامجاً ألمانياً للحد من "التسرب الكربوني"

بتكلفة 7.16 مليار دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إنها أقرت برنامجاً ألمانيًا بقيمة 6.5 مليار يورو (7.16 مليار دولار) يهدف إلى منع "التسرب الكربوني".

ويشير مصطلح "التسرب الكربوني" إلى احتمال نقل الشركات التي تحتاج للطاقة بشكل مكثف لأعمال إنتاجها إلى الخارج لتجنب الوقوع تحت طائلة قواعد تحاول الحد من الانبعاثات الضارة.

مادة اعلانية

وتشمل الحزمة جزءا من أسعار الوقود الأعلى التي ستتحملها الشركات بين عامي 2021 و2030 بسبب نظام ألمانيا لتبادل انبعاثات الوقود وفقا لـ"رويترز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بريطانيا تتخذ إجراءات صارمة لردع المهاجرين غير الشرعيين.. ماذا فعلت؟ بريطانيا تتخذ إجراءات صارمة لردع المهاجرين غير الشرعيين.. ماذا فعلت؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط