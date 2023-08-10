المفوضية الأوروبية تقر برنامجاً ألمانياً للحد من "التسرب الكربوني"

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إنها أقرت برنامجاً ألمانيًا بقيمة 6.5 مليار يورو (7.16 مليار دولار) يهدف إلى منع "التسرب الكربوني".

ويشير مصطلح "التسرب الكربوني" إلى احتمال نقل الشركات التي تحتاج للطاقة بشكل مكثف لأعمال إنتاجها إلى الخارج لتجنب الوقوع تحت طائلة قواعد تحاول الحد من الانبعاثات الضارة.

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وتشمل الحزمة جزءا من أسعار الوقود الأعلى التي ستتحملها الشركات بين عامي 2021 و2030 بسبب نظام ألمانيا لتبادل انبعاثات الوقود وفقا لـ"رويترز".