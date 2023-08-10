"أوبك" تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023

أبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بواقع 2.4 مليون برميل إلى متوسط ​​102 مليون برميل مقابل 99.6 مليون برميل يومياً في العام الماضي، بينما توقعت المنظمة ارتفاع المعروض العالمي من النفط بواقع 1.5 مليون برميل يوميا في 2023.

وعدلت المنظمة، في تقريرها الشهري، توقعاتها بالرفع لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2023 و2024 إلى 2.7% و2.6% على التوالي.

مادة اعلانية

كما عدلت توقعاتها بالرفع لنمو الاقتصاد الأميركي والروسي خلال 2023 إلى 1.8% و0.6% على التوالي. بينما أبقت على توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في 2023 عند 5.2%.

وأشار التقرير إلى أن الطلب على النفط في الولايات المتحدة قد يتجاوز مستوى ما قبل الجائحة عند 20.6 مليون برميل يومياً، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى انتعاش وقود الطائرات.

ومن المتوقع أن ينمو إنتاج النفط من خارج "أوبك" في عام 2023 على أساس سنوي بـ 1.5 مليون برميل يومياً ليصل إلى ​​67.3 مليون برميل يومياً بزيادة قدرها 100 ألف برميل مقارنة بالتوقعات السابقة. بينما لا تزال توقعات المنظمة كما هي لنمو إنتاج النفط من خارج "أوبك" لعام 2024 عند 1.4 مليون برميل يومياً ليصل إلى ​​68.7 مليون برميل يومياً.