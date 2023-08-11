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رويترز: "أرامكو" ستورد كامل كميات النفط للعملاء في آسيا في سبتمبر

المصافي الصينية لم تطلب تخفيض الإمدادت للشحنات تحميل سبتمبر

سنغافورة - رويترز
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قالت عدة مصادر اليوم الجمعة، إن شركة أرامكو السعودية العملاقة أبلغت عملاء في شمال آسيا بأنهم سيحصلون على كامل كميات النفط الخام التي طلبوها لشهر سبتمبر/أيلول.

وأعلنت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الأسبوع الماضي أنها ستمدد خفضا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا لشهر آخر حتى سبتمبر/أيلول، وقالت إن الخفض قد يمدد إلى ما بعد ذلك أو يتم زيادة مقدار الخفض.

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وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر يوم الاثنين إن إمدادات الشركة للعملاء لا تزال كافية.

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وذكرت ثلاثة مصادر تجارية أن المصافي الصينية لم تطلب تخفيض الإمدادت للشحنات تحميل سبتمبر/أيلول رغم ارتفاع أسعار البيع الرسمية التي حددتها "أرامكو".

ووفقا لتقديراتهم فإن المشترين الصينيين سيحصلون على ما بين 50 إلى 52 مليون برميل من الخام السعودي، وهي كميات تزيد بكثير عن نحو 38 مليون برميل في أغسطس/آب.

وطلبت بعض المصافي الصينية إمدادات أقل من "أرامكو" خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط، وزادت في المقابل المشتريات من الأميركتين وغرب أفريقيا.

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