ارتفاع إنتاج بطاريات الطاقة في الصين خلال يوليو

أظهرت بيانات صناعية أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، توسعا سريعا في إنتاج بطاريات الطاقة بالصين في يوليو الماضي.

وأظهرت البيانات أن إنتاج بطاريات الطاقة بلغ 61 غيغاواط/ساعة خلال الشهر الماضي، بزيادة 28.9% على أساس سنوي.

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وتم إنتاج حوالي 40.5 غيغاواط/ساعة من بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد، بزيادة بنسبة 35.6 % عن العام الماضي، ليشكل 66.4%من الإجمالي الشهري، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

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وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ارتفع إنتاج بطاريات الطاقة في الصين بنسبة 35.4% على أساس سنوي ليصل إلى 354.6 غيغاواط/ساعة.

وقفز إنتاج السيارات العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 30.6% على أساس سنوي ليصل إلى 805 آلاف وحدة في الشهر الماضي، وارتفعت المبيعات بنسبة 31.6% لتصل إلى 780 ألف وحدة.