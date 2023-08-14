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ناقلات النفط
ناقلة نفط
اقتصاد

الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد النفط الخام الإيراني في يوليو

إعلان النتائج النهائية في وقت لاحق من الشهر الجاري

سول - رويترز
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أظهرت بيانات أولية لإدارة الجمارك الكورية اليوم الاثنين (الثلاثاء بتوقيت كوريا) أن كوريا الجنوبية لم تستورد النفط الخام الإيراني في شهر يوليو /تموز ومنذ عام.

أوضحت البيانات أيضا أن سول، خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت في المجمل 10.5 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 13.2 مليون طن استوردتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

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وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية، التي تديرها الدولة، البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي في وقت لاحق هذا الشهر، وتعتبر بيانات الشركة المعيار الصناعي لواردات كوريا الجنوبية من النفط.

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