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الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
نفط وغاز

عُمان تزود "سيفي" الألمانية بـ400 ألف طن غاز مسال سنويا بدءا من 2026

إبرام اتفاقية البنود الملزمة بين الطرفين

دبي - العربية.نت
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قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين، إن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وقعت اتفاقية البنود الملزمة مع شركة تأمين الطاقة لأوروبا "سيفي" المسجلة في ألمانيا لتزويدها بنحو 400 ألف طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بدءا من عام 2026.

ومؤسسة "تأمين الطاقة لأوروبا" المعروفة اختصارا بـ"سيفي"، كانت تحمل سابقا اسم "غازبروم جيرمانيا"، وهي شبكة تشغيل وتسيطر بشكل غير مباشر على أكبر منشأة لتخزين الغاز في بلدة ريدن في شمال غربي ألمانيا.

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بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وقرار موسكو الحد من إمدادات الطاقة إلى أوروبا، وضعت برلين الشركة تحت وصايتها في أبريل/نيسان، لكن لم يتّضح مصير ملكيتها.

والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تقوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة بكافة المشاريع والعمليات والأنشطة اللازمة لإسالة الغاز الطبيعي العماني وتخزينه وتسويقه، فضلاً عن تصديره إلى العملاء. وتدير الشركة حالياً في مصنعها بولاية صور ثلاث قاطرات لإسالة الغاز الطبيعي تبلغ طاقاتها الإسمية الإجمالية 10.4 مليون طن متري بالسنة. ومن خلال هذه الأنشطة تساهم الشركة في جهود الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني.

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