وثيقة: الكويت ترفع أسعار خام التصدير لآسيا في سبتمبر

أظهرت وثيقة أسعار أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لآسيا في سبتمبر أيلول 60 سنتا عن الشهر السابق إلى 2.85 للدولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.

وخفضت البلاد سعر البيع الرسمي لخام الكويت الخفيف الممتاز لشهر سبتمبر/أيلول إلى 2.15 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان ودبي، أي بأقل عشرة سنتات عن الشهر السابق، وفقا لـ"رويترز".

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