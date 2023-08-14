اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
براميل نفط
نفط
نفط وغاز

وثيقة: الكويت ترفع أسعار خام التصدير لآسيا في سبتمبر

خفضت الخام الخفيف الممتاز 10 سنتات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت وثيقة أسعار أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لآسيا في سبتمبر أيلول 60 سنتا عن الشهر السابق إلى 2.85 للدولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.

وخفضت البلاد سعر البيع الرسمي لخام الكويت الخفيف الممتاز لشهر سبتمبر/أيلول إلى 2.15 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان ودبي، أي بأقل عشرة سنتات عن الشهر السابق، وفقا لـ"رويترز".

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترمب يرفض صفقة للإقرار بالذنب: الاتهامات مزيفة من تدبير بايدن ترمب يرفض صفقة للإقرار بالذنب: الاتهامات مزيفة من تدبير بايدن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط