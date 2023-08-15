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نقص في مكونات الطاقة الشمسية يقلق مستثمري القطاع
مشروع طاقة شمسية
اقتصاد البحرين

البحرين تعلن توقيع اتفاقيات مشروع للطاقة الشمسية بسعة 72 ميغاواط

ضمن مبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة

دبي - رويترز
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أعلنت البحرين عن توقيع اتفاقيات مشروع جديد للطاقة الشمسية يهدف إلى توليد 72 ميغاواط.

وقال وزير شؤون الكهرباء والماء في حكومة البحرين ياسر بن إبراهيم حميدان إن المشروع "يندرج ضمن مبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وإنه يأتي ليؤكد أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

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وأضافت الوكالة أن المشروع سيساهم بنسبة 28% من إجمالي الطاقة المتجددة التي تهدف البحرين لإنتاجها بحلول عام 2025 وتبلغ 250 ميغاواط.

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