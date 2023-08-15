اقتصاد العراق
العراق يحبط تهريب أكثر من نصف مليون لتر مشتقات نفطية
ضمن سلسلة عملياته للحد من تهريب المشتقات النفطية
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أحبط جهاز الأمن الوطني في العراق، محاولاتٍ لتهريب كميات من الوقود تُقدر بأكثر من نصف مليون لتر، وذلك ضمن سلسلة عملياته للحد من تهريب المشتقات النفطية.
وذكر الجهاز في بيان أن عمليات الضبط جرت في محافظات (بغداد، والأنبار، وديالى، وصلاح الدين، ونينوى، وكربلاء)، وأسفرت أيضا عن مداهمة 8 أوكار ضمت بداخلها صهاريج معدة للتهريب، فضلاً عن القبض على 14 متهماً وفق مذكرات قبض قضائية.
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وأوضح الجهاز أنه جرى مصادرة المواد المضبوطة وإحالة جميع المتهمين إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.
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