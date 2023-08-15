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حقل نفط (istock)
حقل نفط (istock)
أسعار النفط

النفط ينخفض قبيل صدور بيانات اقتصادية في الصين

العقود الآجلة لخام برنت تراجعت إلى 86.13 دولار للبرميل

طوكيو - رويترز
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء قبيل سلسلة من البيانات الاقتصادية من الصين والتي من شأنها أن تقدم أدلة على توقعات أي انتعاش في الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا أو 0.13% إلى 82.40 دولار للبرميل. وفقدت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 86.13 دولار للبرميل في الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش.

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ومن المنتظر أن تعلن الصين أرقام الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة والبطالة لشهر يوليو اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت مؤشرات أخرى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم انزلق إلى الانكماش المالي وتراجعت مبادلاته التجارية.

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وفي أحدث علامة على وجود أزمة نقدية خانقة في قطاع العقارات في الصين، تسعى كانتري جاردن، أكبر شركة تطوير عقاري خاصة، إلى تأخير سداد سندات داخلية خاصة لأول مرة.

وفي مؤشر آخر مثير للقلق، قال بنك الشعب الصيني يوم الجمعة إن القروض المصرفية الجديدة تراجعت في يوليو/تموز كما ضعفت مقاييس الائتمان الرئيسية الأخرى.

وعلى الرغم من الدلائل الجديدة على أن التعافي الاقتصادي الصيني يفقد قوته الدافعة، أشار مسح أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة على القروض المتوسطة الأجل دون تغيير اليوم الثلاثاء.

وخفض بنك الشعب الصيني آخر مرة ذلك المعدل عشر نقاط أساس إلى 2.65% في يونيو/حزيران.

ويبدد الأداء الاقتصادي الضعيف في الصين أثر شح إمدادات النفط العالمية على أسواق النفط، إذ تعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك+، على خفض الإنتاج لرفع الأسعار.

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