تراجع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 6.804 مليون برميل يوميا في يونيو

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، اليوم الأربعاء أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت 124 ألف برميل يوميا في يونيو/حزيران إلى 6.804 مليون برميل يوميا من 6.928 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار.

وذكرت "جودي"، أن صادرات السعودية من المنتجات النفطية تراجعت 0.026 مليون برميل يوميا إلى 1.347 مليون برميل يوميا في يونيو.

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وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني، بحسب ما نقلته "رويترز".

وارتفع طلب السعودية على المنتجات النفطية 0.151 مليون برميل يوميا إلى 2.627 مليون برميل يوميا في يونيو.

وتراجع إنتاج النفط الخام بالسعودية 3 آلاف برميل على أساس شهري إلى 9.956 مليون برميل في يونيو.

وانخفض استهلاك المصافي السعودية من الخام 28 ألف برميل يوميا إلى 2.562 مليون برميل يوميا في يونيو.

وزاد الحرق المباشر للخام في السعودية بواقع 65 ألف برميل في يونيو إلى 543 ألف برميل يوميا.