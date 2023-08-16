تراجع مخزونات الخام الأميركية 5.96 مليون برميل في الأسبوع الماضي
بأعلى من توقعات المحللين التي قدرت انخفاضا بواقع 2.3 مليون برميل
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وتراجعت مخزونات النفط الخام 5.96 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز" بانخفاضها 2.3 مليون برميل.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 837 ألف برميل في الأسبوع الماضي.
وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع 167 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.
وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين هبطت 261 ألف برميل في الأسبوع إلى 216.2 مليون وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع "رويترز" بتراجعها 1.3 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 296 ألف برميل في الأسبوع إلى 115.7 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 500 ألف برميل.
وتراجعت الواردات الأميركية الصافية من النفط الخام 1.76 مليون برميل يوميا.
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