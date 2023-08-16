نفط وغاز
لبنان يعلن بدء أعمال الحفر عن النفط والغاز في "منطقة الامتياز 9"
كونسورتيوم بقيادة "توتال" الفرنسية
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قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، إن باخرة التنقيب عن النفط والغاز "ترانس أوشن بارنتس" وصلت إلى "منطقة الامتياز 9" اليوم الأربعاء، لبدء أنشطة تنقيب.
يأتي ذلك في أعقاب إبرام اتفاقية مهمة بوساطة أميركية في العام الماضي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
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ويقود كونسورتيوم الحفر في "منطقة الامتياز 9" شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، ويشمل شركة الطاقة الإيطالية العملاقة "إيني" وشركة قطر للطاقة الحكومية.
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