غولدمان ساكس" للعربية: سعر النفط سيصل هذا المستوى بنهاية العام

كشف غولدمان ساكس مؤخرا بأن الطلب العالمي على النفط سجل مستوى قياسيا تاريخيا خلال شهر يوليو الماضي متوقعا مستوى قياسيا في الطلب للربع الثالث بأكمله.

وقال رئيس قسم أبحاث النفط لدى غولدمان ساكس، دان سترويفن، إن الطلب من الصين على النفط أكثر صلابة من البيانات الاقتصادية الأخيرة.

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وأضاف ازدادت ترجيحاتنا خلال الأشهر الماضية بأن الاقتصادين الأميركي والعالمي فيي طريقهما لتحقيق تباطؤ سلس وهذا يعود إلى البيانات الاقتصادية المتماسكة، مع تراجع معدلات التضخم ما يشير إلى أن الفيدرالي الأميركي في طريقه لوقف رفع الفائدة.

وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سجل مستوى قياسيا في يوليو، موضحا أن المخاطر المرتبطة بالإنتاج الروسي أصبحت إيجابية للأسعار.

وتوقع غولدمان ساكس قيام السعودية بتقليص تخفيضاتها الإضافية في أكتوبر المقبل، وقال إنه لا قلق على حصة صادرات السعودية من النفط إلى الهند بسبب روسيا.

كما توقع نموا متواضعا في الإنتاج الأميركي النفطي، وأن يصل خام برنت إلى 86 دولارا أميركيا بنهاية العام ويصعد إلى 93 دولارا بعد 12 شهرا.