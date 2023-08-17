نفط وغاز
"أدنوك للغاز" توقع عقد توريد مع شركة يابانية لمدة 5 سنوات
قيمة الاتفاقية تتراوح بين 450 مليون دولار و550 مليون دولار
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قالت "أدنوك للغاز" اليوم الخميس إنها وقعت اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 5 سنوات مع شركة اليابان لاستكشاف النفط (جابيكس).
وأضافت الشركة الإماراتية أن قيمة الاتفاقية تتراوح بين 450 مليون دولار و550 مليون دولار لكنها لم تفصح عن كميات الغاز الطبيعي المسال في الاتفاقية ولا توقيت بدء الشحنات.
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ويأتي الاتفاق بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للإمارات ودول أخرى خليجية في يوليو/تموز، والتي ركزت على تأمين إمدادات الطاقة لليابان التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز.
وقالت أدنوك في وقت سابق إن اليابان تستورد ما يقرب من 25% من نفطها الخام من الإمارات، مما يجعلها أكبر مستورد دولي لمنتجات النفط والغاز من أدنوك.
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