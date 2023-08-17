نفط وغاز
"دي.إن.أو" النرويجية تستأنف جزئيا إنتاج النفط في كردستان العراق
الشركة النرويجية تحولت إلى تسجيل خسائر تشغيلية بلغت 15 مليون دولار في الربع الثاني
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قالت شركة دي.إن.أو النرويجية للنفط اليوم الخميس إنها استأنفت الشهر الماضي بشكل جزئي إنتاج النفط من حقل طاوكي في إقليم كردستان العراق، وأنتجت النفط للسوق المحلية بسعر مخفض مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي للتصدير.
وتحولت الشركة النرويجية إلى تسجيل خسائر تشغيلية بلغت 15 مليون دولار في الربع الثاني من العام، مقارنة بتسجيل أرباح بلغت 81 مليون دولار قبل عام مع تراجع صافي إنتاجها الإجمالي لأقل مستوى في 13 عاما.
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