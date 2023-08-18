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تصريحات المفوضية الأوروبية عن الغاز الروسي
الغاز
نفط وغاز

استعدادا لموسم التدفئة.. أوروبا تملأ مرافق تخزين الغاز بنسبة 90%

مرافق التخزين تحتوي على نحو 99 مليار متر مكعب من الغاز

موسكو - تاس
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ملأت الدول الأوروبية مرافق التخزين الأرضية بالغاز المخصص لموسم التدفئة بنسبة 90%؛ وفقا لبيانات اتحاد مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت في وقت سابق، تحقيق هذه المؤشرات بحلول نوفمبر.

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وبحسب البيانات، بلغت نسبة الملء 90.12% (13.54 نقطة مئوية أعلى من المتوسط لهذا التاريخ على مدى السنوات الخمس الماضية)، فمرافق التخزين تحتوي على نحو 99 مليار متر مكعب من الغاز.

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وكان المفوض الأوروبي للطاقة قدري سيمسون، قد صرح في وقت سابق، أن أوروبا تأمل في ملء مرافق تخزين الغاز بنسبة 90% بحلول 1 نوفمبر.

في العام الماضي، تم الوصول إلى ذروة ملء مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي في منتصف نوفمبر، بنسبة 95.64%، أما نسبة 90% فقد تم بلوغها في أوائل أكتوبر.

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