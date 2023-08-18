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قطر توافق على مد ألمانيا بالغاز المسال على مدى 15 عاماً
الغاز المسال
نفط وغاز

قطر تبدأ تزويد دولة أوروبية بشحنات غاز طبيعي مسال في هذا التوقيت

ارتفع الطلب بشدة على الغاز المسال بعد الغزو الروسي لأوكرانيا

بودابست - رويترز
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قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن بلاده يمكن أن تبدأ في تلقي شحنات من الغاز الطبيعي المسال من قطر في عام 2027.

وارتفع الطلب بشدة على الغاز الطبيعي المسال بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ما أعطى لقطر والولايات المتحدة دورا أكبر بشكل ملحوظ في تزويد أوروبا بالغاز وأجبر دولا غير ساحلية مثل المجر على تنويع المصادر التي تمدها بالطاقة.

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وقال سيارتو "توصلنا إلى اتفاق سياسي تتبعه الآن محادثات بين شركتي الطاقة،‭‭ ‬‬قطر للغاز وإم.في.إم المجرية، لتحديد كمية ووتيرة ومسار شحن إمدادات الغاز إلى المجر اعتبارا من 2027".

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وأضاف وزير الخارجية المجري أن قطر، وهي أكبر مُصدِر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لا تمتلك فائضا للتصدير حتى عام 2027.

ولم تعلق وزارة الخارجية المجرية بعد على رسالة عبر البريد الإلكتروني تضم أسئلة عن المزيد من التفاصيل بخصوص الكميات التي تسعى الدولة لاستيرادها. وما زالت المجر تعتمد على روسيا في الحصول على الجزء الأكبر من احتياجاتها من النفط والغاز.

وبموجب اتفاق مدته 15 عاما وُقع عام 2021، تتلقى المجر حاليا 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر بلغاريا وصربيا وفقا لاتفاق طويل الأجل مع روسيا.

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